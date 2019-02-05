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Моуриньо согласился на год тюремного срока за сокрытие налогов в Испании

Сегодня, 15:34
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EPA

Моуриньо сокрыл 3,3 миллиона евро налогов на имиджевых правах

Экс-наставник Реала Жозе Моуриньо согласился на 12 месяцев условного тюремного срока за налоговые махинации в Испании.

Как сообщает AS, сделка с правосудием также предполагает, что португальский тренер заплатит штраф в размере 2,2 миллиона евро.

Моуриньо избежал тюремного заключения, поскольку по испанском законодательству судья может назначить условный срок в два года или меньше для тех, кто впервые совершил преступление.

Налоговые органы Испании обвиняли португальского специалиста в том, что он сокрыл 3,3 миллиона евро налогов на имиджевых правах в 2011-2012 годах во время работы наставником Реала.

Недавно нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в суде Мадрида признал свою вину в налоговых махинациях перед испанскими властями во время выступлений за Реал и заплатит штраф в 19 млн евро.

Португальский футболист заключил сделку с испанскими прокурорами и налоговыми органами, поэтому избежал тюремного заключения в 23 месяца.

Теги:   Уклонение от налогов Налоги ФК Реал Мадрид Испания Жозе Моуриньо Футбол

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