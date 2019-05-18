Моуриньо рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности
Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо анонсировал свое возвращение к работе летом этого года.
Португальский специалист заявил, что планировал вернуться летом с тех пор, как покинул кресло наставника Манчестер Юнайтед, сообщает RMC.
Однако, в каком клубе Моуриньо планирует работать специалист не признался.
«Надеюсь, что приступлю в июле к проекту, который будет мне действительно по душе», — сказал Моуриньо.
Моуриньо покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года.
Ранее медиа сообщали, что Моуриньо может возглавить итальянские Интер или Рому.