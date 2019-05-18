Моуриньо рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности Сегодня, 14:31 360 Цей матеріал також доступний українською АПЛ Последним местом работы Моуриньо был Манчестер Юнайтед АПЛ

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо анонсировал свое возвращение к работе летом этого года.

Португальский специалист заявил, что планировал вернуться летом с тех пор, как покинул кресло наставника Манчестер Юнайтед, сообщает RMC.

Однако, в каком клубе Моуриньо планирует работать специалист не признался.

«Надеюсь, что приступлю в июле к проекту, который будет мне действительно по душе», — сказал Моуриньо.

Моуриньо покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года.

Ранее медиа сообщали, что Моуриньо может возглавить итальянские Интер или Рому.