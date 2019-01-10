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Моуриньо отказался возглавить самый титулованный клуб на родине

Сегодня, 19:59
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Последним клубом Моуриньо был Манчестер Юнайтед

Экс-наставник Манчестер Юнайтед португалец Жозе Моуриньо отказался возглавить лиссабонскую Бенфику.

Президент Бенфики Луис Филипе Виейра готов был покрыть финансовые затраты на контракт Моуриньо, однако у специалиста нет желания работать в Португалии, сообщает Marca.

"Я нахожусь в полном порядке. Но сейчас не готов рассматривать вариант с работой в Бенфике", - сказал Моуриньо.

Бенфика 36 раз становилась чемпионом Потугалии и является самым титулованным клубом страны. В Порту - 28 чемпионских титулов.

В декабре 2018 Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

Сообщалось, что Реал перед новым сезоном хочет вернуть на пост наставника команды Жозе Моуриньо, который работал в клубе в 2010-2013 годах.

Теги:   Бенфика Жозе Моуриньо Футбол

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