12 октября 2018, пятница

Моуринью хочет вернуть в Манчестер Юнайтед легендарного игрока

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Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год

Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет вернуть в команду нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича, сообщает ESPN.

По информации издания, наставник "красных дьяволов" планирует провернуть трансфер шведского нападающего уже в ближайшее трансферное окно.

Моуринью считает, что Златан Ибрагимович не только усилит атаку Манчестер Юнайтед, но и поспособствует улучшению атмосферы в команде.

Ибрагимович выступал за Манчестер Юнайтед с 2016 по 2018 год.

В марте этого года шведский форвард покинул Манчестер Юнайтед после чего подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

37-летний форард провел в MLS 25 матчей, в которых забил 21 гол, и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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