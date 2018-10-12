Моуринью хочет вернуть в Манчестер Юнайтед легендарного игрока

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет вернуть в команду нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича, сообщает ESPN.
По информации издания, наставник "красных дьяволов" планирует провернуть трансфер шведского нападающего уже в ближайшее трансферное окно.
Моуринью считает, что Златан Ибрагимович не только усилит атаку Манчестер Юнайтед, но и поспособствует улучшению атмосферы в команде.
Ибрагимович выступал за Манчестер Юнайтед с 2016 по 2018 год.
В марте этого года шведский форвард покинул Манчестер Юнайтед после чего подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.
37-летний форард провел в MLS 25 матчей, в которых забил 21 гол, и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
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