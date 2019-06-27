Украинский защитник Динамо подписал контракт с турецким клубом
Украинский защитник Динамо Николай Морозюк заключил полноценное соглашение с Ризеспором после завершения своей аренды.
Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 31-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один.
Условия сделки между клубами не разглашаются, хотя контракт игрока с Динамо действовал до 2021-го года.
Во второй половине минувшего сезона Морозюк провел 14 поединков за Ризеспор в местной Суперлиге. В его активе одна результативная передача.
Украинский защитник перешел в турецкий клуб в январе на правах полугодичной аренды.
Ранее Морозюк продлил контракт с Динамо на трехлетний период до 2021-го года.