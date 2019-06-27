Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Ярослава Гресь
Никто не имеет на это права. Что должна знать каждая женщина
Владимир Вятрович
Что такое реванш?
Кристина Бердинских
Кого увидим на мажоритарке?
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Украинский защитник Динамо подписал контракт с турецким клубом

Сегодня, 17:34
446
Цей матеріал також доступний українською

ФК Ризеспор

Морозюк заключил с Ризеспором контракт на два года

Украинский защитник Динамо Николай Морозюк заключил полноценное соглашение с Ризеспором после завершения своей аренды.

Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 31-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один.

Условия сделки между клубами не разглашаются, хотя контракт игрока с Динамо действовал до 2021-го года.

Во второй половине минувшего сезона Морозюк провел 14 поединков за Ризеспор в местной Суперлиге. В его активе одна результативная передача.

Украинский защитник перешел в турецкий клуб в январе на правах полугодичной аренды.

Ранее Морозюк продлил контракт с Динамо на трехлетний период до 2021-го года.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 03:26

img
Барселона за два дня продала игроков на 60 млн евро
2305
Футбол

25 июня, 21:37

img
Команду украинской Премьер-лиги возглавит иностранец
1307
Футбол

Вчера, 03:25

img
За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции
1235

Главное

Политика

Сегодня, 00:51

img
ЦИК утвердила формат бюллетеней на парламентских выборах
Футбол

Сегодня, 17:34

img
Украинский защитник Динамо подписал контракт с турецким клубом
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

img
ПриватБанк выиграл суд у Марганецкого ГОКа Коломойского