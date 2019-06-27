Украинский защитник Динамо подписал контракт с турецким клубом Сегодня, 17:34 446 Цей матеріал також доступний українською ФК Ризеспор Морозюк заключил с Ризеспором контракт на два года ФК Ризеспор

Украинский защитник Динамо Николай Морозюк заключил полноценное соглашение с Ризеспором после завершения своей аренды.



Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 31-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один.

Условия сделки между клубами не разглашаются, хотя контракт игрока с Динамо действовал до 2021-го года.

Во второй половине минувшего сезона Морозюк провел 14 поединков за Ризеспор в местной Суперлиге. В его активе одна результативная передача.

Украинский защитник перешел в турецкий клуб в январе на правах полугодичной аренды.

Ранее Морозюк продлил контракт с Динамо на трехлетний период до 2021-го года.

