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Море красных и 2 тысячи евро за билет. Что происходит в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов — фото, видео

Сегодня, 20:19
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Море красных и 2 тысячи евро за билет. Что происходит в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов — фото, видео - фото

НВ

Болельщиков Тоттенхема визуально раз в 7 меньше.

Сегодня, 1 июня, в 22.00 по киевскому времени в столице Испании на стадионе Ванда Метрополитано пройдет финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль. Корреспондент НВ находится сейчас на улицах Мадрида.

По словам корреспондента НВ, в Мадриде очень жарко, на улицах — сплошное «красное море» — фанатов Ливерпуля намного больше, они в абсолютном большинстве, болельщиков Тоттенхема визуально раз в 7 меньше.

Наш корреспондент также передает, что в не зависимости от принадлежности к фанатам того или иного клуба, все англичане «традиционно доброжелательно напиваются».

На спинах у многих фанатов Ливерпуля флаги с надписью: Мы завоевали всю Европу и мы не остановимся.

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Некоторые болельщики, которые приехали на финал Лиги чемпионов без билета, готовы прямо сейчас отдать 2 тысячи евро, чтобы увидеть игру вживую. Как, например, этот болельщик из норвежского Бергена.

Напомним, что в прошлом году финал Лиги чемпионов состоялся в Киеве. А сегодня НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

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Тренеры, игроки и звезды уже сделали свои прогнозы на финал Лиги чемпионов.

Теги:   Мадрид Тоттенхэм ФК Ливерпуль Лига Чемпионов

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