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Мораес прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер

Сегодня, 01:30
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Мораес назвал трудным решение перейти из Динамо в Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес высказался по поводу своего летнего перехода из лагеря принципиального соперника - Динамо.

В интервью A Tribuna бразильский футболист признался, что это было трудным решением, над которым он много думал, и его привлек проект донецкого клуба.

"Из-за этого я был уверен, что трансфер будет выгодным шагом в моей карьере", - добавил Мораес.

По мнению нападающего, фанаты уважали его решение, поскольку он всегда был предан игре. Легионер также отметил, что у него нет больших проблем с фанатами Динамо.

18 июня 2018 года чемпион Украины объявил о подписании Мораеса после завершения его трудового договора с киевским клубом.

Бразильский футболист заключил соглашение на два года. Сам форвард заявил о том, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти к "Горнякам".

Теги:   Жуниор Мораес ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

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