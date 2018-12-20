Мораес прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес высказался по поводу своего летнего перехода из лагеря принципиального соперника - Динамо.
В интервью A Tribuna бразильский футболист признался, что это было трудным решением, над которым он много думал, и его привлек проект донецкого клуба.
"Из-за этого я был уверен, что трансфер будет выгодным шагом в моей карьере", - добавил Мораес.
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По мнению нападающего, фанаты уважали его решение, поскольку он всегда был предан игре. Легионер также отметил, что у него нет больших проблем с фанатами Динамо.
18 июня 2018 года чемпион Украины объявил о подписании Мораеса после завершения его трудового договора с киевским клубом.
Бразильский футболист заключил соглашение на два года. Сам форвард заявил о том, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти к "Горнякам".