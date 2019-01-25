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Монако заменил легендарного Анри экс-наставником через три месяца после назначения

Вчера, 23:30
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EPA

Жардим заключил контракт на 2,5 года

Монако назначил наставником экс-рулевого команды Леонарду Жардима вместо легендарного в прошлом нападающего Тьерри Анри спустя три месяца после его назначения.

Как сообщает официальный сайт княжеского клуба, португальский тренер заключил контракт на два с половиной года и приступит к своим обязанностям 27 января.

Монако подтвердил, что официально прекратил сотрудничество с Тьерри Анри, которого накануне отстранил от работы с первой командой.

По итогам 21-го тура французской Лиги 1 чемпион 2017-го года занимает предпоследнее, 19-е место, что в зоне вылета, с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции.

Согласно данным медиа, возвращение тренера будет сопровождаться уходом Майкла Эменало с поста спортивного директора, чьей работой недоволен вице-президент Монако Вадим Васильев.

В октябре 2018-го года Монако назначил 41-летнего Анри новым наставником команды, подписав с ним контракт до июня 2021-го года. Это была первая работа экс-нападающего в качестве главного тренера. Ранее четыре года коллектив возглавлял Жардим.

Теги:   Французская Лига 1 Тьерри Анри ФК Монако Футбол

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