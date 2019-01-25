Монако вернет экс-наставника вместо легендарного Анри спустя три месяца после отставки - СМИ Вчера, 15:17 861 Цей матеріал також доступний українською EPA Жардим подпишет контракт до 2021-го года - медиа EPA

Спустя три месяца после увольнения Монако договорился с Леонарду Жардимом о его возвращении на пост наставника команды вместо легендарного экс-нападающего Тьерри Анри, сообщает L’Equipe.



По информации издания, португальский специалист заключит с княжеским клубом контракт на 2,5 сезона - до лета 2021-го года.

Согласно данным медиа, возвращение тренера будет сопровождаться уходом Майкла Эменало с поста спортивного директора, чьей работой недоволен вице-президент Монако Вадим Васильев.

Накануне клуб отстранил от работы с первой командой Анри. Его обязанности исполняет ассистент наставника Франк Пасси.

По итогам 21-го тура французской Лиги 1 чемпион 2017-го года занимает предпоследнее, 19-е место, что в зоне вылета, с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции.

В октябре 2018-го года Монако назначил 41-летнего Анри новым наставником команды, подписав с ним контракт до июня 2021-го года. Это первая работа экс-нападающего в качестве главного тренера. Ранее четыре года коллектив возглавлял Жардим.