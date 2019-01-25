Вахтанг Кипиани
Тролль державы
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе

Монако вернет экс-наставника вместо легендарного Анри спустя три месяца после отставки - СМИ

Вчера, 15:17
861
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Жардим подпишет контракт до 2021-го года - медиа

Спустя три месяца после увольнения Монако договорился с Леонарду Жардимом о его возвращении на пост наставника команды вместо легендарного экс-нападающего Тьерри Анри, сообщает L’Equipe.

По информации издания, португальский специалист заключит с княжеским клубом контракт на 2,5 сезона - до лета 2021-го года.

Согласно данным медиа, возвращение тренера будет сопровождаться уходом Майкла Эменало с поста спортивного директора, чьей работой недоволен вице-президент Монако Вадим Васильев.

Накануне клуб отстранил от работы с первой командой Анри. Его обязанности исполняет ассистент наставника Франк Пасси.

По итогам 21-го тура французской Лиги 1 чемпион 2017-го года занимает предпоследнее, 19-е место, что в зоне вылета, с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции.

В октябре 2018-го года Монако назначил 41-летнего Анри новым наставником команды, подписав с ним контракт до июня 2021-го года. Это первая работа экс-нападающего в качестве главного тренера. Ранее четыре года коллектив возглавлял Жардим.

Теги:   Французская Лига 1 Тьерри Анри ФК Монако Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 18:41

article_img
Динамо на три месяца потеряло нападающего
13347
События

Вчера, 09:37

article_img
Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW
3995
Футбол

Вчера, 22:55

article_img
Коноплянка забил эффектный гол в матче чемпионата Германии - видео
2810

Главное

События

Вчера, 16:51

article_img
Известный политтехнолог Сергей Гайдай даст большое интервью Радио НВ сегодня в 20:00
Экономика

Вчера, 12:03

article_img
Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд
Страны

Вчера, 19:02

article_img
Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс.