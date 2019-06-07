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Молодежный чемпионат мира. Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в полуфинал — видео

Сегодня, 18:40
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Молодежный чемпионат мира. Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в полуфинал — видео - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Сборная Украины минимально победила Колумбию

Сборная Украины по футболу одолела команду Колумбии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира и впервые в истории вышла в полуфинал.

Желто-синие сумели добыть минимальную победу. Автором гола стал Даниил Сикан, который воспользовался ошибкой обороны защитников и вратаря соперника, после чего пробил в пустые ворота.

В остальное время сборная Колумбии пыталась отыграться, но едва не пропустила сама, когда верный момент упустил Георгий Цитаишвили.

В концовке матча южноамериканская команда осталась в меньшинстве, когда Хоан Карбонеро ногой въехал в Дениса Попова, за что был удален с поля, а защитник получил травму.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем пары Италия — Мали, которые определят сильнейшего в этот же день, 7 июня.

Видео гола матча Украина — Колумбия

Колумбия — Украина 0:1

Гол: Сикан, 11

Колумбия U-20: Миейр — Куэста, Арройо (Сандоваль, 60), Цифуентес, Переа (Карбонеро, 46), Ангуло, Альварадо (Кайседо, 71), Эрнандес, Синистерра, Пальма, Вера

Украина U-20: Кучерук — Конопля, Бондарь, Попов (Сафронов, 87), Бескоровайный, Корниенко — Чех, Дрышлюк — Кащук (Цитаишвили, 46), Сикан (Супряга, 62), Булеца

Предупреждены: Цифуентес, Палма, Арройо, Ангуло — Кащук, Цитаишвили, Бескоровайный

Удален: Карбонеро, 86

Ранее сборная Украины U-20 обыграла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира сверстников из Панамы со счетом 4:1 и впервые в истории пробилась в четвертьфинал.

НВ

Теги:   Сборная Украины Футбол

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