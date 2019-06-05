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Молодежная сборная Украины впервые за 10 лет стала победителем турнира Лобановского — видео

5 июня, 21:58
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Молодежная сборная Украины впервые за 10 лет стала победителем турнира Лобановского — видео - фото

УАФ

Последний раз сборная Украины U-21 выигрывала турнир Лобановского в 2009 году

Молодежная сборная Украины U-21 впервые с 2009 года стала победителем международного турнира памяти Валерия Лобановского.

В финале сборная Украины обыграла Израиль со счетом 1:0, с 37-й минуты матча играя в меньшинстве. Козак подвел команду, отмахнувшись от соперника, за что получил красную карточку.

Второй тайм начался с атак израильтян, но украинцы сдержали натиск, а на 69-й минуте поймали соперника на контратаке. Топалов ассистировал на Мудрика, который обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

Сборная Украины довела матч до победы и выиграла турнир памяти Лобановского впервые за 10 лет.

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Бронзу завоевала сборная Болгарии, которая в матче за 3-е место в серии пенальти обыграла команду Кипра (0:0, 5:4 по пенальти).

Украина U-21 - Израиль U-21 - 1:0

Гол: Мудрик, 69

Украина: Билык, Милованов, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецков, 60), Козак, Билошевський, Алибеков (Быков, 46), Смирный (Мудрик, 60), Топалов (Леднев, 88), Кожушко (Лунев, 65)

Израиль: Охайон, Шломо (Леви, 63), Броун (Ашкенази, 72), Барибо, Гурфинкель, Йосеффи (Даса, 63), Арад (Гроппер, 85), Савир (Лакао, 46), Халайла (Голан, 85), Кохен Гертель (Кохен, 63), Альтман (Карзев, 46)

Предупреждение: Броун

Удаление: Козак, 37

Обзор матча

НВ

Теги:   Футбол Валерий Лобановский Сборная Украины

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