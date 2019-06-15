Молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира по футболу Сегодня, 20:58 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Сборная Украины выиграла со счетом 3:1 REUTERS/Kacper Pempel

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.



Для желто-синих игра началась обескураживающе, поскольку уже на 4-й минуте в их ворота был назначен пенальти за нарушение правил Даниилом Бескоровайным.

Ин реализовал 11-метровый, отправив мяч справа ближе к центру, тогда как Андрей Лунин отошел в другую сторону, не угадав удар соперника.

Постепенно подопечные Александра Петракова перехватили инициативу, но добились своего на исходе получаса игры с гаком. Мяч после отскока от оппонента попал к Владиславу Супряге, который ударом с носка протолкнул сферу в левый нижний угол.

На 52-й минуте Супряга забил второй мяч после передачи от Ефима Конопли и рикошета от соперника.

На 70-м обороте секундной стрелки Корея могла восстановить равновесие, но Лунин спас ворота номинальных хозяев после удара Суна, переведя мяч в перекладину.

Окончательную точку в матче поставил Георгий Цитаишвили после эффектного прохода с центра поля и удара в правый нижний угол — 3:1.

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 — Ин, 5 (с пенальти)

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