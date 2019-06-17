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Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео

Сегодня, 00:06
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Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео - фото

УАФ

Триумфаторы прошли чемпионскую дорожку через живой коридор фанатов и представителей медиа

Молодежная сборная Украины вернулась домой с победного чемпионата мира, который завершился в Польше.

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Согласно видео, опубликованном Tribuna.com, национальную команду игроков в возрасте до 20-ти лет встречали в торжественной обстановке в киевском аэропорту Борисполь.

Как отмечает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), по прилету тренеры и игроки сразу направились в Дом футбола, где им устроили церемонию чествования победителей.

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Триумфаторы прошли чемпионскую дорожку через живой коридор фанатов и представителей медиа. В конференц-зале состоялась официальная часть церемонии.

Президент УАФ Андрей Павелко, глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Игорь Жданов наградили футболистов, тренеров и администраторов медалями УАФ «За заслуги» и почетными вымпелами. Все игроки получили звания «Мастер спорта Украины международного класса».

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Накануне молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Теги:   Чемпионат мира Сборная Украины Футбол

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