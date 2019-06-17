Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео Сегодня, 00:06 Цей матеріал також доступний українською УАФ Триумфаторы прошли чемпионскую дорожку через живой коридор фанатов и представителей медиа УАФ

Молодежная сборная Украины вернулась домой с победного чемпионата мира, который завершился в Польше.



Согласно видео, опубликованном Tribuna.com, национальную команду игроков в возрасте до 20-ти лет встречали в торжественной обстановке в киевском аэропорту Борисполь.

Как отмечает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), по прилету тренеры и игроки сразу направились в Дом футбола, где им устроили церемонию чествования победителей.

Триумфаторы прошли чемпионскую дорожку через живой коридор фанатов и представителей медиа. В конференц-зале состоялась официальная часть церемонии.

Президент УАФ Андрей Павелко, глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Игорь Жданов наградили футболистов, тренеров и администраторов медалями УАФ «За заслуги» и почетными вымпелами. Все игроки получили звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Накануне молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1.

