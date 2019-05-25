Молодежная сборная Украины по футболу на старте ЧМ-2019 победила США — видео Сегодня, 01:17 420 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Молодежная сборная Украины занимает второе место в группе после первого тура ФФУ

Сборная Украины по футболу в рамках группового этапа одолела команду США в стартовом поединке чемпионата мира-2019 среди игроков в возрасте до 20 лет.

Желто-синие открыли счет на 26-й минуте. Георгий Цитаишвили выполнил умелый заброс из глубины поля, а Сергей Булеца, выиграв борьбу корпусом у защитника, отправил мяч в сетку.

Украинская команда выигрывала менее шести оборотов секундной стрелки, когда Брендон Сервания сумел восстановить равновесие после передачи от Тимоти Веа.

И все же, в начале второго тайма подопечные Александра Петракова снова вышли вперед. Булеца навесил с углового, а Денис Попов с линии вратарской забил ударом головой.

Этот гол стал окончательным, поэтому принес сборной Украины победу и три очка, благодаря которым она занимает второе место в группе. Столько же баллов у первой в квартете Нигерии, которая разгромила Катар 4:0.

В 1/8 финала турнира, который проходит в Польше, выйдут две первые в группе команды, а также четыре лучшие сборные среди тех, которым удастся занять третью позицию.

Украина U-20 — США U-20 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 51 — Сервания, 32



Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 78), Хахлев (Чех, 86), Булеца (Устименко, 75) — Супряга



США U-20: Скотт — Дест, Глостер (Реал, 69), Ричардс, Кейта — Сервания (Сото, 65), Деркин, Помикал, Мендес — де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа



Предупреждены: Цитаишвили, Мусолитин, Бондарь — Мендес, Деркин



НВ