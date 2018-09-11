Молодежная сборная Украины в напряженном матче победила аутсайдера группы в матче отбора на Евро-2019

Молодежная сборная Украины (U-21) минимально одолела сверстников из Андорры со счетом 1:0 в матче отбора на чемпионат Европы-2019

Команда Андорры - занимает последние место в отборочной группе 4, поэтому потеря очков с атсайдером могла серьезно повлиять на турнирные амбиции украинской сборной. Однако, несмотря на статус соперника, матч выдался очень напряженным.

В первом тайме сборная Украины не смогла распечатать ворота соперника и во второй 45-минутке главный тренер команды Александр Головко был вынужден усилить атаку, выпустив, в частности, нападающего Динамо Назария Русина.

Андорра продолжала удачно защищаться, но на 86-й минуте все-таки не выдержали нервы у защитника, который сбил в штрафной Марьяна Шведа. Сам нападающий и взялся выполнять приговор, но пробил крайне неудачно - выше ворот. Этот промах мог дорого стоить сборной Украины, но уже через минуту Швед реабилитировался сполна, забив гол-красавец: футболист в стиле легендарного голландца Арьена Роббена сместился с правого фланга поближе к центру и точно попал в девятку ворот соперника.

Таким образом, сборная Украины набрала 14 очков в отборочной группе, выйдя на второе место.

Напрямую в финальную стадию проходят только победители групп. Четыре команды, занявшие вторые места, которые имеют лучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными своей группы, в стыковых матчах разыграют еще две путевки.

Следующий матч молодежная сборная Украины сыграет 13 октября против Шотландии.

Финальная стадия Евро-2019 среди молодежи пройдет в Италии и Сан-Марино.

Украина U-21 - Андорра U-21 1:0

Гол: Швед, 87

Украина U-21: Каневцев, Леднев, Борячук (Русин, 46), Коваленко (к), Шапаренко (Третьяков, 46), Миколенко, Михайличенко, Тимчик (Гуцуляк, 81), Швед, Попов, Назарин.

Андорра U-21: Икер, Де Паблос (Валес, 82), К.Бове, Гарсия (Гильен, 75), Алеш Мартинес, Рейес, Фернандес, Назарро (Кастильо, 55), Грау Сампер, Виладот (к), Помарес.

На 86 минуте Швед не реализовал пенальти.

Ранее в матче отбора на чемпионат Европы-2019 молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Латвии со счетом 3:2.