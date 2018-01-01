Молодежная сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2021 Сегодня, 17:24 39 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины недавно не вышла на Евро-2019 Фото: ФФУ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021 по футболу, по итогам которой сборная Украины U-21 получила пятерых соперников.

Сборная Украины U-21 попала в группу 8, в которой ее соперниками стали Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отборочный турнир стартует в марте 2019 и закончится в ноябре 2020 матчами плей-офф.

В финальный турнуир пройдут девять победителей групп. Еще одну путевку в матчах плей-офф разыграют две лучшие сборные, занявшие вторые места. Сборные Венгрии и Словакии сыграют в финальной стадии как хозяева турнира. Молодежное Евро состоится в июне 2021 года.

Все группы отборочного турнира Евро-2021:

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.

Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские о-ва.

Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.

Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

Ранее молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Нидерландов (0:3) и не вышла на Евро-2019.