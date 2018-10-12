Молодежная сборная Украины победила Шотландию в отборе на Евро-2019

Молодежная сборная Украины (U-21) со счетом 3:1 победила сверстников из Шотландии в матче квалификации Евро-2019.

Перед очным противостоянием в обеих сборных было по 14 очков, поэтому важность этого матча было трудно переоценить. Начался поединок для Украины не лучшим образом. Уже на первой минуте матча Морган замкнул прострел с фланга и вывел шотландцев вперед. Украинцы все же сумели отыграться еще до перерыва. Зубков удачно пробил после скидки Шепелева.

Во втором тайме ляп голкипера гостей помог Зубкову оформить дубль. Нападающий пробил издали почти по центру и мяч от рук голкипера залетел в сетку. На 93-й минуте точку в матче поставил Коваленко, который получил пас от Шапаренко и пробил мимо вратаря.

В заключительном туре отбора молодежная сборная Украины сыграет против сверстников из Нидерландов. Матч состоится в городе Дутинхем 16 октября в 19:30.

Украина U-21 - Шотландия U-21 - 3:1

Голы: Зубков, 32, 56, Коваленко, 93 - Морган, 1

Украина U-21: Лунин - Миколенко, Кирюханцев, Попов, Михайличенко - Шепелев, Коваленко, Пихаленок - Зубков (Шапаренко, 83), Швед (Борячук, 71), Лунев (Третьяков, 38).

Шотландия U-21: Маккрори - Бейтс, Маккрори, Смит, Портеус - Кэдди, Морган, Кэмпбелл (Гилмур, 90), Маллан, Брофи (Миддлтон, 69) - Тейлор.

Предупреждение: Лунев, Лунин.

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре матча отбора на чемпионат Европы молодежная сборная Украины победила молодежку Андорры со счетом 1:0.

НВ