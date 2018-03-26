Молодежная сборная Украины по футболу попала под угрозу технического поражения - СМИ

Два игрока сборной игрока не имели права принимать участие в поединке против сборной Сербии

Сборная Украины U-17 может получить техническое поражение в матче элит-раунда чемпионата Европы против Сербии, сообщает Tribuna.com.

Дело в том, что за украинскую сборную на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих матчах против Ирландии и Испании получили по две желтые карточки.

В регламенте турнира в пункте 45.02 указано, что игрока дисквалифицируют на один матч после второй полученной желтой карточки в квалификационном раунде. Соответственно, оба игрока не имели права принимать участие в поединке.

Сама игра завершилась победой для сборной Украины со счетом 2:1. Вероятно, после подачи аппеляции федерацией футбола Сербии, результат будет пересмотрен в пользу соперников.

На данный момент после двух матчей лидируют Испания и Украина – по 4 очка, у Сербии – 3 очка. На финальный турнир попадут победители восьми групп и семи сборных, которые заняли второе место.

Ранее хоккеисты сборной Украины Эдуард Захарченко и Владимир Варивода признались в сдаче матча ЧМ-2017 против Южной Кореи, который проходил в Киеве.