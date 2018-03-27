Молодежная сборная Украины не вышла на чемпионат Европы из-за технического поражения

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Сборная не прошла на Евро из-за участия в матче против Сербии двух дисквалифицированных игроков
Фото: пресс-служба ФФУ

Сборная не прошла на Евро из-за участия в матче против Сербии двух дисквалифицированных игроков

УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче со сборной Сербии в элит-раунде отбора на Евро-2018.

Об этом сообщает федерация футбола Сербии. 

Изначально сборная Украины проходила на Евро, сыграв сегодня вничью со сверстниками из Чехии (0:0). После этого Украина заняла второе место в группе и отобралась на чемпионат.

Но раньше, в матче против Сербии на поле появились Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух матчах квалификации против Ирландии и Испании получили желтые карточки, из-за которых не имели права играть в том матче.

Федерация Сербии подала апелляцию, которую сегодня удовлетворили - сербы получили победу, а украинцам засчитали техническое поражение. С учетом этого результата, Украина занимает третье место в группе с двумя очками и не проходит отбор на чемпионат Европы, а сборная Сербии, которая набрала 7 очков, вышла на Евро.

Ранее СМИ сообщали, что сборная Украины U-17 может получить техническое поражение в матче элит-раунда чемпионата Европы против Сербии.

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