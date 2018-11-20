Молодежь вселяет оптимизм. Реакция соцсетей на ничью сборной Украины в матче с Турцией

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборной Украины в товарищеском матче против Турции.
Тот случай, когда счет на табло полностью отображает: а) важность матча; б) мотивацию игроков. Они были одинаковыми и полностью нулевыми. Как и счет- Kirill (@ Kirill79) 20 ноября 2018 г.
Короли товарнякив???? pic.twitter.com/1EUQGXA9ZZ- Брутальный Футбол ⚽️ (@brutfoot) 20 ноября 2018 г.
Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы НЕ играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причём, то первый, то второй. #Украина ???????? #сборная- Serhii Malysh (@SergioMalysh) 20 ноября 2018 г.
Первый тайм наш второй по турками. Рефери не дал красную и дал вне игры 0: 0 до следующего года друзья! ????????- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 20 ноября 2018 г.
Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком подряд для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.
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