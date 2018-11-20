Молодежь вселяет оптимизм. Реакция соцсетей на ничью сборной Украины в матче с Турцией

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборной Украины в товарищеском матче против Турции.

Тот случай, когда счет на табло полностью отображает: а) важность матча; б) мотивацию игроков. Они были одинаковыми и полностью нулевыми. Как и счет - Kirill (@ Kirill79) 20 ноября 2018 г.

Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы НЕ играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причём, то первый, то второй. #Украина ???????? #сборная - Serhii Malysh (@SergioMalysh) 20 ноября 2018 г.

Первый тайм наш второй по турками. Рефери не дал красную и дал вне игры 0: 0 до следующего года друзья! ???????? 20 ноября 2018 г.

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком подряд для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.

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