20 ноября 2018, вторник

Молодежь вселяет оптимизм. Реакция соцсетей на ничью сборной Украины в матче с Турцией

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Сборная Украины не смогла победить во втором матче подряд
Фото: ФФУ

Сборная Украины не смогла победить во втором матче подряд

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборной Украины в товарищеском матче против Турции.

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком подряд для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.

НВ

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