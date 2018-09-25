Мохамед Салах стал автором лучшего гола прошедшего сезона - видео

Игрок английского Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша, которую вручает ФИФА за лучший гол сезона.
Congratulations, ????????@MoSalah ????— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
The Egyptian wins the FIFA #Puskás Award 2018 ????#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/4r0kQojnH5
Лучшим признан гол Салаха в ворота Евертона.
Напомним, что лучшим игроком 2018 был признан полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич. Также ФИФА назвала символическую сборную 2018 года и победителей в индивидуальных номинациях.
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