25 сентября 2018, вторник

Мохамед Салах стал автором лучшего гола прошедшего сезона - видео

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Салах получил награду ФИФА

Салах получил награду ФИФА

Игрок английского Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша, которую вручает ФИФА за лучший гол сезона.

Лучшим признан гол Салаха в ворота Евертона.

Напомним, что лучшим игроком 2018 был признан полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич. Также ФИФА назвала символическую сборную 2018 года и победителей в индивидуальных номинациях.

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