Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера Сегодня, 19:02 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Ахметов заверил, что Шахтер будет радовать своих болельщиков под руководством нового рулевого ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, почему назначил новым главным тренером команды Луиша Каштру.



В интервью официальному сайту донецкого клуба функционер признался, что доволен приходом португальского специалиста, который мог стать рулевым «Горняков» еще в 2018-м году.

«Год назад мы вели переговоры с [экс-наставником команды] Паулу Фонсекой о продлении контракта. Мы могли договориться, а могли не договориться. Если бы не договорились, я очень сильно хотел пригласить именно Луиша Каштру», — добавил Ахметов.

По словам президента чемпиона Украины, его помощники и менеджмент клуба всегда следят за тренерскими идеями, и те говорили, что этот специалист подходит под философию и стиль игры команды.

«Поэтому будет радовать наших болельщиков яркой, атакующей, красивой и победной игрой. У него прекрасные идеи. Это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится», — резюмировал Ахметов.

Сегодня, 12 июня, Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру, который ранее возглавлял на родине Виторию Гимарайнш. Контракт рассчитан на два года.