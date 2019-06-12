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Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера

Сегодня, 19:02
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Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера - фото

ФК Шахтер

Ахметов заверил, что Шахтер будет радовать своих болельщиков под руководством нового рулевого

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, почему назначил новым главным тренером команды Луиша Каштру.

В интервью официальному сайту донецкого клуба функционер признался, что доволен приходом португальского специалиста, который мог стать рулевым «Горняков» еще в 2018-м году.

«Год назад мы вели переговоры с [экс-наставником команды] Паулу Фонсекой о продлении контракта. Мы могли договориться, а могли не договориться. Если бы не договорились, я очень сильно хотел пригласить именно Луиша Каштру», — добавил Ахметов.

По словам президента чемпиона Украины, его помощники и менеджмент клуба всегда следят за тренерскими идеями, и те говорили, что этот специалист подходит под философию и стиль игры команды.

«Поэтому будет радовать наших болельщиков яркой, атакующей, красивой и победной игрой. У него прекрасные идеи. Это очень сильный специалист. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится», — резюмировал Ахметов.

Сегодня, 12 июня, Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру, который ранее возглавлял на родине Виторию Гимарайнш. Контракт рассчитан на два года.

Теги:   Премьер-лига Украины Паулу Фонсека Ринат Ахметов ФК Шахтер Футбол

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