Многолетний наставник футбольного гранда объявил об отставке

Венгер покинет Арсенал после 22 лет работы с командой

Менеджер лондонского Арсенала Арсен Венгер покинет клуб по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой.

Как сообщает официальный сайт "Канониров", французский специалист будет работать с коллективом до конца нынешней кампании, где его подопечные выступают в чемпионате Англии и вышли в полуфинал Лиги Европы.

"После тщательного обдумывания и последующих обсуждений с клубом, я чувствую, что это правильное для меня время уйти в отставку в конце сезона", - говорится в заявлении Венгера.

Специалист возглавил Арсенал в сентябре 1996 года и выиграл с командой три титула чемпиона Англии и семь кубков страны. Также лондонская команда под его руководством выходила в финал Лиги чемпионов 2006 года.

Сообщалось, что один из самых титулованных тренеров мира Карло Анчелотти согласился возглавить Арсенал после ухода Венгера летом 2018 года.

Позже появилась информация, что лондонский клуб рассматривает главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды.