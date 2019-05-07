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Мне очень повезло. Легендарного экс-вратаря Реала выписали из больницы после инфаркта

Сегодня, 01:26
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Мне очень повезло. Легендарного экс-вратаря Реала выписали из больницы после инфаркта - фото

REUTERS/Rafael Marchante

Касильяс поблагодарил врачей за его лечение

Легендарного экс-голкипера Реала Икера Касильяса выписали из больницы, где его оперировали после инфаркта.

Как сообщает Marca, 37-летний футболист Порту поблагодарил врачей, которые проделали тяжелую работу, а также фанатов за их наилучшие пожелания.

"Я очень благодарен, потому что мне очень повезло. Хотел бы поблагодарить всех за поддержку - благодаря ей чувствую, что меня очень любят и ценят", - заявил Касильяс.

По словам испанского вратаря, в такие моменты нужно просто улыбаться, тогда как время - это самое важное, что есть, и его не тревожит, сколько потребуется для выздоровления.

"Никто не знает, каким будет будущее, но самое важное, что я жив и здоров", - резюмировал Касильяс.

Ранее у вратаря произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки Порту, после чего его госпитализировали. Позже стало известно, что он рискует завершить карьеру.

Теги:   ФК Реал Мадрид Порту Икер Касильяс Футбол

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