МЮ вырвал победу у Арсенала, Ливерпуль улучшил шансы Челси на Лигу чемпионов. Результаты матчей АПЛ

В английской Премьер-лиге состоялись поединки 36-го тура.

В центральном поединке тура Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Арсенал, который сыграл неосновным составом из-за предоставления отдыха ключевым игроками перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против Атлетико.

Хозяевам удалось открыть счет на 16-й минуте, когда Поль Погба добил мяч в сетку после удара от Алексиса Санчеса в стойку ворот бывшей команды. После перерыва гостям удалось восстановить равновесие, когда гол провел уже бывший футболист МЮ Генрих Мхитарян точным выстрелом из-за пределов штрафной.

Юнайтед предпринял попытки вырвать победу, что удалось только на второй добавленной к основному времени минуте - это Маруан Феллаини головой отправил снаряд в сетку. 2:1 - манкунианцы практически обеспечили себе второе место в АПЛ по итогам сезона.

Это стало возможным еще и потому, что очки потерял Ливерпуль, не сумев переиграть в домашних стенах Сток Сити - 0:0. Тем самым идущий на пятой позиции Челси получил шанс попасть в Лигу чемпионов, поскольку хотя и отстает от мерсисайдцев на шесть очков, но имеет игру в запасе, а в следующем туре принимает конкурента на своем поле.

Результаты матчей тура:

Ливерпуль - Сток Сити 0:0

Кристал Пэлас – Лестер 5:0

Голы: Заха, 17, Макартур, 38, Лофтус-Чик, 81, ван Анхольт, 84, Бентеке, 90 (с пенальти)

Бернли – Брайтон 0:0

Хаддерсфилд – Эвертон 0:2

Голы: Тосун, 39, Гуйе, 77

Ньюкасл – Вест Бромвич 0:1

Гол: Филлипс, 29

Саутгемптон – Борнмут 2:1

Голы: Тадич, 25, 54 — Кинг, 45

Суонси - Челси 0:1

Гол: Фабрегас, 4

Вест Хэм — Манчестер Сити 1:4

Голы: Крессуэлл, 42 — Сане, 13, Райс, 27 (в свои ворота), Жезуш, 53, Фернандиньо, 64

Манчестер Юнайтед — Арсенал 2:1

Голы: Погба, 16, Феллаини, 90+2 — Мхитарян, 51

Турнирное положение

Таблица сайта УЕФА

Ранее нападающий Ливерпуля Мохамед Салах был признан лучшим игроком в Англии по итогам сезона 2017/2018.

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