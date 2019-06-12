Минус еще 50 млн евро. Реал объявил о приобретении третьего новичка этим летом Вчера, 22:54 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea Менди (справа) заключил с Реалом контракт на шесть лет REUTERS/Albert Gea

Реал объявил о подписании защитника Лиона Ферлана Менди.



Как сообщает официальный сайт королевского клуба, 24-летний футболист заключил контракт на шесть лет — до 30-го июня 2025-го года.

По информации Marca, действующий на левом фланге обороны игрок обошелся Реалу в 48 миллионов евро. Еще пять миллионов Лион может получити в качестве бонусов.

Официальная презентация новичка мадридской команды состоится 19 июня. В двух предыдущих сезонах профсоюз футболистов признавал Менди лучшим во французской Лиге 1 на своей позиции.

На прошлой неделе Реал объявил о подписании лидера Челси Эдена Азара. По данным СМИ, трансфер обошелся в 100 млн евро.

Ранее клуб подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича. Как сообщают медиа, сделка оценивается в 60 млн евро.