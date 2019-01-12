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Милевский вернулся в свой бывший клуб

Сегодня, 12:04
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Артем Милевский подписал контракт до конца 2020 года

Фото: ФК Динамо-Брест

Украинский нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в белорусском Динамо-Брест, за который он выступал ранее.

Артем Милевский подписал с белорусским клубом контракт до конца 2020 года, сообщает официальный сайт Динамо-Брест.

34-летний нападающий в 2017-2018 годах уже выступал за Динамо-Брест.

Также Милевский за свою карьеру выступал за киевское Динамо, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно и венгерскую Кишварду.

В составе национальной сборной Украины Милевский сыграл 50 матчей и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

Накануне украинский нападающий Артем Милевский покинул венгерскую Кишварду через полгода после своего перехода из Динамо-Брест.

Ранее главный тренер Динамо-Брест Марцел Личка заявлял о том, что белорусский клуб решил расстаться с Милевским после того, как он пил в бане.

Теги:   Милевский Трансферы Футбол

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