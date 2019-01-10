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Милевский покинул венгерский клуб спустя полгода после перехода

Сегодня, 12:41
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Милевский (слева) возвращается в Динамо Брест

Фото: ФК Кишварда

Украинский нападающий Артем Милевский ушел из венгерской Кишварды спустя полгода после своего перехода.

Как сообщает официальный сайт клуба, 33-летний футболист сам попросил его руководство о расторжении соглашения, которое действовало еще полгода.

По словам спортивного директора Кишварды Аттилы Ревеша, бывший игрок сборной Украины возвращается в белорусское Динамо Брест, где также получит работу по завершении своей карьеры.

Милевский стал игроком белорусского клуба летом 2017 года, заключив соглашение на полуторагодичный срок до конца 2018 года.

В конце августа 2018 года бывший нападающий сборной Украины перешел в венгерский клуб Кишварда.

Главный тренер Динамо Брест Марцел Личка заявлял о том, что клуб решил расстаться с Милевским после того, как он пил в бане.

Теги:   Милевский Трансферы Футбол

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