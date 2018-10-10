10 октября 2018, среда

Уважаю Кокорина и Мамаева. Милевский отреагировал на избиение футболистами сборной России чиновника РФ

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Милевский отреагировал на скандал с Кокориным и Мамаевым
Фото: Артем Милевский via Instagram

Милевский отреагировал на скандал с Кокориным и Мамаевым

Экс-футболист сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский поделился мыслями относительно игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

По словам Милевского, который сейчас выступает за венгерский клуб Кишварда, он часто смотрит матчи российского Зенита, уважает нападающего петербургского клуба Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева и не понимает, как могла сложиться такая ситуация, сообщает Матч ТВ.

"Конечно, я уважаю Александра и Павла как футболистов. Но нельзя вернуть назад то, что произошло в кафе. Как это возможно? Я там не был, поэтому не могу знать, через что все это началось. И, если честно, не хочу вникать в эту ситуацию. Это не мое дело. Мы живем в XXI веке, везде есть камеры видеонаблюдения, везде снимают, после чего сливают записи в интернет", - сказал Милевский.

Накануне появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака в московском кафе. Сообщалось, что игроки заказали себе только кофе, но вся их компания вела себя шумно, из-за чего получала замечания. После неудачной попытки персонала успокоить Кокорина и Мамаева это сделал Пак, после чего футболисты избили мужчину прямо в здании кафе.

Позже тало известно, что за 2 часа до избиения чиновника футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, после чего пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по факту избиения водителя.

Также сообщалось, что перед двумя драками в Москве Кокорин и Мамаев устроили погром в поезде.

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