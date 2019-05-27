Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Борис Херсонский
«Армія, Мова, Віра». Что с ними будет?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Милан пролетел мимо Лиги чемпионов, Аталанта завоевала бронзу. Результаты матчей чемпионата Италии

Сегодня, 00:57
292
Цей матеріал також доступний українською
Милан пролетел мимо Лиги чемпионов, Аталанта завоевала бронзу. Результаты матчей чемпионата Италии - фото

ФК Аталанта

Аталанта завоевала бронзу и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов

Состоялись матчи заключительного 38 тура чемпионата Италии.

Ювентус и Наполи завершили сезон поражениями от Сампдории и Болоньи соответственно. Туринский клуб уступил 0:2, а клуб из Неаполя проиграл 2:3.

Ювентус и Наполи еще раньше забронировали первые два места в чемпионате Италии, поэтому этот результат на их расположение в турнирной таблице не повлиял.

Самая ожесточенная борьба шла за зону Лиги чемпионов. Милан, несмотря на победу над СПАЛом 3:2, занял пятое место и оказался за бортом самого престижного турнира Европы, поскольку Интер и Аталанта также одержали по три очка.

Аталанта одолела Сассуоло 3:1 и кроме выхода в Лигу чемпионов завоевала бронзовые награды Серии А. Интер после победы над Эмполи 2:1 финишировал четвертым и удовлетворился прямым выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

В Серию B вылетели Кьево, Фрозиноне и Эмполи.

Фрозиноне — Кьево — 0:0

Болонья — Наполи — 3:2
Голы: Сантандер, 43, 88, Джемаили, 45+1 — Гулям, 57, Мартинес, 77

Торино — Лацио — 3:1
Голы: Фальке, 51, Лукич, 53, де Сильвестри, 80 — Иммобиле, 66

Сампдория — Ювентус — 2:0
Голы: Дефрель, 84, Капрари, 90+1

Рома — Парма — 2:1
Голы: Пеллегрини, 35, Перотти, 89 — Жервиньо, 86

Аталанта — Сассуоло — 3:1
Голы: Сапата, 35, Гомес, 53, Пашалич, 65 — Берарди, 19
Удаление: Берарди (Сассуоло), 45+3, Маньянелли (Сассуоло), 83

Кальяри — Удинезе — 1:2
Голы: Паволетти, 17 — Хадльвредссон, 59, Де Майо, 69

СПАЛ — Милан — 2:3
Голы: Викари, 28, Фарес, 53 — Чалханоглу, 18, Кэсси, 23, 66 (пен.)

Фиорентина — Дженоа — 0:0

Интер — Эмполи — 2:1
Голы: Кейта Бальде, 51, Наингголан, 81 — Траоре, 76
Удаление: Кейта Бальде (Интер), 90+2

Турнирная таблица

Ранее Ювентус восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

НВ

Теги:   Чемпионат Италии Серия А Фиорентина Лацио ФК Ювентус ФК Наполи ФК Рома ФК Интер ФК Милан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:00

img
Барселона проиграла в финале Кубка Испании
1650
Футбол

25 мая, 22:27

img
Определились два клуба-претенденты на попадание в украинскую Премьер-лигу
1404
Футбол

25 мая, 14:50

img
Экс-полузащитник Динамо забил два гола в ворота чемпиона Турции — видео
1261

Главное

Геополитика

Вчера, 22:13

img
На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен
Футбол

Вчера, 21:37

img
Украинская Премьер-лига: Заря прервала серию без побед, Шахтер победил Мариуполь — видео
Геополитика

Вчера, 19:37

img
Выборы в Европарламент: в Германии лидируют партия Меркель и «зеленые»