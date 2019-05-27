Милан пролетел мимо Лиги чемпионов, Аталанта завоевала бронзу. Результаты матчей чемпионата Италии Сегодня, 00:57 292 Цей матеріал також доступний українською ФК Аталанта Аталанта завоевала бронзу и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов ФК Аталанта

Состоялись матчи заключительного 38 тура чемпионата Италии.

Ювентус и Наполи завершили сезон поражениями от Сампдории и Болоньи соответственно. Туринский клуб уступил 0:2, а клуб из Неаполя проиграл 2:3.

Ювентус и Наполи еще раньше забронировали первые два места в чемпионате Италии, поэтому этот результат на их расположение в турнирной таблице не повлиял.

Самая ожесточенная борьба шла за зону Лиги чемпионов. Милан, несмотря на победу над СПАЛом 3:2, занял пятое место и оказался за бортом самого престижного турнира Европы, поскольку Интер и Аталанта также одержали по три очка.

Аталанта одолела Сассуоло 3:1 и кроме выхода в Лигу чемпионов завоевала бронзовые награды Серии А. Интер после победы над Эмполи 2:1 финишировал четвертым и удовлетворился прямым выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

В Серию B вылетели Кьево, Фрозиноне и Эмполи.

Фрозиноне — Кьево — 0:0

Болонья — Наполи — 3:2

Голы: Сантандер, 43, 88, Джемаили, 45+1 — Гулям, 57, Мартинес, 77

Торино — Лацио — 3:1

Голы: Фальке, 51, Лукич, 53, де Сильвестри, 80 — Иммобиле, 66

Сампдория — Ювентус — 2:0

Голы: Дефрель, 84, Капрари, 90+1

Рома — Парма — 2:1

Голы: Пеллегрини, 35, Перотти, 89 — Жервиньо, 86

Аталанта — Сассуоло — 3:1

Голы: Сапата, 35, Гомес, 53, Пашалич, 65 — Берарди, 19

Удаление: Берарди (Сассуоло), 45+3, Маньянелли (Сассуоло), 83

Кальяри — Удинезе — 1:2

Голы: Паволетти, 17 — Хадльвредссон, 59, Де Майо, 69

СПАЛ — Милан — 2:3

Голы: Викари, 28, Фарес, 53 — Чалханоглу, 18, Кэсси, 23, 66 (пен.)

Фиорентина — Дженоа — 0:0



Интер — Эмполи — 2:1

Голы: Кейта Бальде, 51, Наингголан, 81 — Траоре, 76

Удаление: Кейта Бальде (Интер), 90+2

Турнирная таблица

Ранее Ювентус восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

НВ