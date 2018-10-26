Милан проиграл на Сан Сиро, Севилья разбила клуб Селезнева. Результаты матчей Лиги Европы - видео

Кроме матчей с участием киевского Динамо и полтавской Ворсклы состоялись еще 22 поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Среди неожиданностей в третьем туре Лиги Европы стоит отметить домашнее поражение Милана от испанского Бетиса - 1:2. Итальянцы лишь в конце матча восстановили интригу благодаря голу Кутроне, но на последних минутах Милан вместо гола заработал удаление и в итоге проиграл 1:2.
Сокрушительное выездное поражение со счетом 6:0 потерпел турецкий Акхисар, за который выступает Евгений Селезнев. Украинский форвард провел на поле 62 минуты и ничем особенным не запомнился. Зато Генк - клуб другого украинском Руслана Малиновского - победил Бешикташ со счетом 4:2. Украинский футболист голом не отметился.
Соперники киевского Динамо Яблонец и Астана разошлись миром 1:1. Лондонский Арсенал, который выступает в одной группе с Ворсклой, одержал выездную победу над Спортингом 0:1 и стал единоличным лидером квартета Е.
Группа А
АЕК Ларнака - Лудогорец 1:1
Голы: Ларена, 25 (пен.) - Лукоки, 7
Цюрих - Байер - 3:2
Голы: Маскерано, 44, Домджони, 59, Одей, 78 - Белльараби, 50, 54
Группа В
Зальцбург - Русенборг - 3:0
Голы: Даббур, 34, 59 (пен.), Вольф, 53
Лейпциг - Селтик - 2:0
Голы: Кунья, 31 Брума, 35
Группа С
Зенит - Бордо - 2:1
Голы: Дзюба, 41, Кузяев, 85 - Бриан, 26
Копенгаген - Славия - 0:1
Гол: Матоушек, 46
Группа D
Андерлехт - Фенербахче - 2:2
Голы: Баккалом, 35, 50 - Фрей, 53, Калдирим, 57
Спартак Трнава - Динамо Загреб - 1:2
Голы: Горбани, 32 - Гавранович, 65, Оршич, 77
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа E
Спортинг - Арсенал - 0:1
Гол: Уэлбек, 77
Обзор матча
Группа F
Милан - Бетис - 1:2
Голы: Кутроне, 83 - Санабрия, 30, Ло Чельсо, 54
Дюделанж - Олимпиакос - 0:1
Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81
Группа G
Рейнджерс - Спартак - 0:0
Вильярреал - Рапид Вена - 5:0
Голы: Форналс, 26 Екамби, 30 Вагас, 45 (аг), Раба, 63, Морено, 85
Группа Н
Айнтрахт Ф - Аполлон - 2:0
Голы: Костич, 13 Халлер, 32
Марсель - Лацио - 1:3
Голы: Пайе, 86 - Уоллас, 10, Кайседо, 59, Марусич, 90
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа I
Сарпсборг - Мальме - 1:1
Голы: Халворсен, 87 - Виндхейм, 79
Бешикташ - Генк - 2:4
Голы: Лав, 74, 86 - Саматов, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуэло, 83
Группа J
Стандард - Краснодар - 2:1
Голы: Эмонд, 47, Лаифис, 90+3 - Ари, 39
Севилья - Акхисар Беледие - 6:0
Голы: Месса, 7, Сарабия, 9 (пен.), Лукач, 35 (аг), Мюриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Группа К
Яблонец - Астана - 1:1
Голы: Повазанец, 4 - Энрике, 11
Группа L
Челси - БАТЭ - 3:1
Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 - Риос, 80
ПАОК - МОЛ Види - 0:2
Голы: Хусти, 12, Стопира, 45
Таблица сайта Myscore.com.ua
В третьем туре Лиги Европы полтавская Ворскла минимально победила на выезде Карабах (0:1), а киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у французского Ренна (1:2).
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