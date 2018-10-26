Милан проиграл на Сан Сиро, Севилья разбила клуб Селезнева. Результаты матчей Лиги Европы - видео

Кроме матчей с участием киевского Динамо и полтавской Ворсклы состоялись еще 22 поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Среди неожиданностей в третьем туре Лиги Европы стоит отметить домашнее поражение Милана от испанского Бетиса - 1:2. Итальянцы лишь в конце матча восстановили интригу благодаря голу Кутроне, но на последних минутах Милан вместо гола заработал удаление и в итоге проиграл 1:2.

Сокрушительное выездное поражение со счетом 6:0 потерпел турецкий Акхисар, за который выступает Евгений Селезнев. Украинский форвард провел на поле 62 минуты и ничем особенным не запомнился. Зато Генк - клуб другого украинском Руслана Малиновского - победил Бешикташ со счетом 4:2. Украинский футболист голом не отметился.

Соперники киевского Динамо Яблонец и Астана разошлись миром 1:1. Лондонский Арсенал, который выступает в одной группе с Ворсклой, одержал выездную победу над Спортингом 0:1 и стал единоличным лидером квартета Е.

Группа А

АЕК Ларнака - Лудогорец 1:1

Голы: Ларена, 25 (пен.) - Лукоки, 7

Цюрих - Байер - 3:2

Голы: Маскерано, 44, Домджони, 59, Одей, 78 - Белльараби, 50, 54

Группа В

Зальцбург - Русенборг - 3:0

Голы: Даббур, 34, 59 (пен.), Вольф, 53

Лейпциг - Селтик - 2:0

Голы: Кунья, 31 Брума, 35

Группа С

Зенит - Бордо - 2:1

Голы: Дзюба, 41, Кузяев, 85 - Бриан, 26

Копенгаген - Славия - 0:1

Гол: Матоушек, 46

Группа D

Андерлехт - Фенербахче - 2:2

Голы: Баккалом, 35, 50 - Фрей, 53, Калдирим, 57

Спартак Трнава - Динамо Загреб - 1:2

Голы: Горбани, 32 - Гавранович, 65, Оршич, 77

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа E

Спортинг - Арсенал - 0:1

Гол: Уэлбек, 77

Обзор матча

Группа F

Милан - Бетис - 1:2

Голы: Кутроне, 83 - Санабрия, 30, Ло Чельсо, 54

Дюделанж - Олимпиакос - 0:1

Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81

Группа G

Рейнджерс - Спартак - 0:0

Вильярреал - Рапид Вена - 5:0

Голы: Форналс, 26 Екамби, 30 Вагас, 45 (аг), Раба, 63, Морено, 85

Группа Н

Айнтрахт Ф - Аполлон - 2:0

Голы: Костич, 13 Халлер, 32

Марсель - Лацио - 1:3

Голы: Пайе, 86 - Уоллас, 10, Кайседо, 59, Марусич, 90

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа I

Сарпсборг - Мальме - 1:1

Голы: Халворсен, 87 - Виндхейм, 79

Бешикташ - Генк - 2:4

Голы: Лав, 74, 86 - Саматов, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуэло, 83

Группа J

Стандард - Краснодар - 2:1

Голы: Эмонд, 47, Лаифис, 90+3 - Ари, 39

Севилья - Акхисар Беледие - 6:0

Голы: Месса, 7, Сарабия, 9 (пен.), Лукач, 35 (аг), Мюриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Группа К

Яблонец - Астана - 1:1

Голы: Повазанец, 4 - Энрике, 11

Группа L

Челси - БАТЭ - 3:1

Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 - Риос, 80

ПАОК - МОЛ Види - 0:2

Голы: Хусти, 12, Стопира, 45

Таблица сайта Myscore.com.ua

В третьем туре Лиги Европы полтавская Ворскла минимально победила на выезде Карабах (0:1), а киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у французского Ренна (1:2).

НВ