Милан проиграл абсолютному аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Италии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Милан неожиданно проиграл Беневенто

Милан неожиданно проиграл Беневенто

В субботу, 21 апреля, состоялось большинство матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Рома без проблем разгромила аутсадера - СПАЛ.

СПАЛ – Рома 0:3

Голы: Викари, 33, автогол, Наингголан, 52, Шик, 59.

СПАЛ: Мерет (Гомис, 79) – Сионек, Викари (Грасси, 38), Фелипе – Лаццари, Куртич, Эвертон Луис, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло – Палоски, Антенуччи.

Рома: Алиссон – Бруно Перес, Манолас, Фасио, Силва – Пеллегрини (Жерсон, 77), Гоналон, Строотман (Ундер, 67) – Наингголан (Перотти, 74), Эль Шаарави – Шик.

Предупреждения: Викари, Эвертон Луис, Скьяттарелла, Грасси – Строотман

В другом матче игрового дня Милан неожиданно на выезде проиграл Беневенто - 0:1

Милан — Беневенто 0:1
Гол: Йеммелло, 29

В еще одном матче игрового дня Сассулово обыграл Фиорентину.

Сассуоло – Фиорентина 1:0

Гол: Политано, 41.

Ранее Наполи сократил отставание от Ювентуса в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Таблица официального сайта УЕФА

Таблица официального сайта УЕФА

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове