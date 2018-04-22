Милан проиграл абсолютному аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Италии

В субботу, 21 апреля, состоялось большинство матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Рома без проблем разгромила аутсадера - СПАЛ.
СПАЛ – Рома 0:3
Голы: Викари, 33, автогол, Наингголан, 52, Шик, 59.
СПАЛ: Мерет (Гомис, 79) – Сионек, Викари (Грасси, 38), Фелипе – Лаццари, Куртич, Эвертон Луис, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло – Палоски, Антенуччи.
Рома: Алиссон – Бруно Перес, Манолас, Фасио, Силва – Пеллегрини (Жерсон, 77), Гоналон, Строотман (Ундер, 67) – Наингголан (Перотти, 74), Эль Шаарави – Шик.
Предупреждения: Викари, Эвертон Луис, Скьяттарелла, Грасси – Строотман
В другом матче игрового дня Милан неожиданно на выезде проиграл Беневенто - 0:1
Милан — Беневенто 0:1
Гол: Йеммелло, 29
В еще одном матче игрового дня Сассулово обыграл Фиорентину.
Сассуоло – Фиорентина 1:0
Гол: Политано, 41.
Ранее Наполи сократил отставание от Ювентуса в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Таблица официального сайта УЕФА
Таблица официального сайта УЕФА
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