Милан проиграл конкуренту за еврокубки, Наполи закрепился в зоне Лиги чемпионов. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись пять матчей 34 тура чемпионата Италии.
Наполи одержал выездную победу над предпоследней командой Серии А Фрозиноне 2:0. Неаполитанский клуб закрепился на втором месте, оторвавшись от миланского Интера на восемь очков.
Милан проиграл конкуренту в борьбе за зону еврокубков Торино со счетом 2:0. Именно туринский клуб поднялся на пятую строчку, сместив на одну позицию вниз миланский клуб.
Лацио победил Сампдорию 2:1 и вернулся в борьбу за еврокубковую зону.
Фрозиноне - Наполи - 0:2
Голы: Мартинес, 19, Юнес, 49
Кьево - Парма - 1:1
Голы: Меджорини, 66 - Куцка, 38
Вспышка - Дженоа - 1:1
Голы: Фелипе, 36 - Лападула, 57
Сампдория - Лацио - 1:2
Голы: Квальярелла, 57 - Кайседо, 3, 19
Торино - Милан - 2:0
Голы: Белотти, 58, Беренгер, 69
Удаление: Романьоли, 82 (Милан)
Турнирная таблица
Накануне Ювентус сыграл вничью с Интером 1:1, а Рома разгромила Кальяри 3:0 и поднялась в зону Лиги чемпионов.
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