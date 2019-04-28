Милан проиграл конкуренту за еврокубки, Наполи закрепился в зоне Лиги чемпионов. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:53 62 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ciro De Luca Наполи закрепился на втором месте Серии А REUTERS/Ciro De Luca

Состоялись пять матчей 34 тура чемпионата Италии.

Наполи одержал выездную победу над предпоследней командой Серии А Фрозиноне 2:0. Неаполитанский клуб закрепился на втором месте, оторвавшись от миланского Интера на восемь очков.

Милан проиграл конкуренту в борьбе за зону еврокубков Торино со счетом 2:0. Именно туринский клуб поднялся на пятую строчку, сместив на одну позицию вниз миланский клуб.

Лацио победил Сампдорию 2:1 и вернулся в борьбу за еврокубковую зону.

Фрозиноне - Наполи - 0:2

Голы: Мартинес, 19, Юнес, 49

Кьево - Парма - 1:1

Голы: Меджорини, 66 - Куцка, 38

Вспышка - Дженоа - 1:1

Голы: Фелипе, 36 - Лападула, 57

Сампдория - Лацио - 1:2

Голы: Квальярелла, 57 - Кайседо, 3, 19

Торино - Милан - 2:0

Голы: Белотти, 58, Беренгер, 69

Удаление: Романьоли, 82 (Милан)

Турнирная таблица

Накануне Ювентус сыграл вничью с Интером 1:1, а Рома разгромила Кальяри 3:0 и поднялась в зону Лиги чемпионов.

НВ