Милан подписал второго экс-футболиста Днепра

Бывший защитник Днепра Иван Стринич перешел в Милан, где уже выступает экс-нападающий украинской команды Никола Калинич.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, хорватский футболист перешел вместе с испанским вратарем Пепе Рейной.
Оба новичка Милана заключили контракты до лета 2021 года. Трансферы защитника и голкипера состоялись на бесплатной основе из-за окончания их контрактов с Сампдорией и Наполи соответственно.
По информации сайта авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Калинич, скорее всего, покинет итальянскую команду. Хорватским игроком заинтересовались Севилья и Атлетико.
Стринич выступал за Днепр в 2011-2014 годах и покинул клуб в январе 2015 года. Калинич играл в украинской команде в 2011-2015 годах и ушел после финала Лиги Европы.
Ранее следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров в следующие два сезона за несоблюдения критериев безубыточности клубов.
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