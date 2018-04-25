Милан отказался от подписания ключевого полузащитника Шахтера - СМИ

Бернард (справа) может перейти в Челси или Атлетико

Милан не собирается подписывать одного из ключевых полузащитников Шахтера Бернарда, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, руководство итальянского клуба недовольно работой его спортивного директора Массимилиано Мирабелли, который прошлым летом потратил на усиление команды 240 млн евро, но несмотря на это, та уже не претендует на попадание в Лигу чемпионов.

По информации бразильского журналиста Андерсиньо Маркеша, его соотечественник может перебраться в Челси или Атлетико. Также, пишет он в Twitter, услугами игрока интересуются Интер и Рома.

На днях сообщалось, что Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ писали, что хавбек заключил соглашение с турецким Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Перед этим в прессе появились публикации, что Ливерпуль и Арсенал заинтересовались полузащитником чемпиона Украины. Ранее сам Бернард заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Одним из главных претендентов на бразильца назывался Интер, хотя допускалось, что переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.

Ранее появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера.