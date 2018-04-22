Милан опередил Интер в борьбе за лидера Шахтера - СМИ

Полузащитник Шахтера Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер, сообщает Fcinter1908.it со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, "нерадзурри" остановила цена на хавбеке, в то время, как "россонери" готовы заплатить за него большую сумму.

Контракт Бернарда с Шахтером истекает летом этого года. Бразилец уже сейчас имеет право подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

На днях СМИ писали, что Бернард заключил соглашение с турецким Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Сообщалось, что Ливерпуль и Арсенал заинтересовались полузащитником чемпиона Украины. Ранее сам Бернард заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Одним из главных претендентов на бразильца назывался Интер, хотя допускалось, что переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.

Ранее появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера.

Медиа отмечали, что полузащитник может стать игроком Милана, а также, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за игрока. Кроме того, медиа узнали о намерениях Бешикташа подписать Бернарда по завершении текущего сезона.