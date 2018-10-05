Милан одержал волевую победу, Лацио потерпел разгром. Результаты матчей Лиги Европы

В четверг, 4 октября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
В большинстве матчей фавориты одержали победы. Лондонский Арсенал на выезде полурезервным составом разгромил Карабах со счетом 3:0, Милан благодаря дублю Кутроне одержал волевую победу над Олимпиакосом, а Челси и Байер дома обыграли Види и АЕК из Ларнаки соответственно.
Яркий камбэк совершил кипрский Аполлон в матче против Марселя, отыгравшись со счета 0:2, а Вильярреал, выигрывая на протяжении большей части матча у московского Спартака, спас ничью только в компенсированное время - первый гол после двухлетнего перерыва из-за травмы забил Санти Касорла.
Также стоит отметить вторую победу подряд франкфуртского Айнтрахта, который в отчетном туре на своем поле разгромил Лацио со счетом 4:1.
Все результаты второго тура Лиги Европы:
Группа А
Байер - АЕК Ларнака 4:2
Голы: Хаверц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90+2 - Тричковски, 35, Распас, 90+1
Цюрих - Лудогорец 1:0
Гол: Пальссон, 84
Группа B
Зальцбург - Селтик 3:1
Голы: Даббур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 - Эдуард, 2
Русенборг - РБ Лейпциг 1:3
Голы: Джебали, 79 - Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61
Группа C
Бордо - Копенгаген 1:2
Голы: Санкаре, 84 - Сотириу, 42, Сков, 90+2
Зенит - Славия 1:0
Гол: Кокорин, 80
Группа D
Андерлехт - Динамо Загреб 0:2
Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояе, 68
Фенербахче - Спартак Трнава 2:0
Голы: Слимани, 52, 69
Турнирное положение
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Группа E
Карабах - Арсенал 0:3
Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80
Ворскла - Спортинг 1:2
Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90+1, Кабрал, 90+3
Группа F
Милан - Олимпиакос 3:1
Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 - Герреро, 14
Бетис - Дюделанж 3:0
Голы: Санабриа, 56, Ло Селсо, 80, Тельо, 88
Группа G
Рейнджерс - Рапид Вена 3:1
Голы: Морелос, 44, 90+4, Таверньер, 84 (с пенальти) - Бериша, 42
Спартак - Вильярреал 3:3
Голы: Зе Луиш, 34 (с пенальти), 82, Мельгарехо, 85 - Экамби, 13, Форналс, 49, Касорла, 90+6 (с пенальти)
Группа H
Айнтрахт Франкфурт - Лацио 4:1
Голы: Да Коста, 4, 90+4, Костич, 28, Йович, 52 - Пароло, 23
Аполлон - Марсель 2:2
Голы: Маркович, 74, Зелая, 90+1 - Пайе, 50, Луис Густаво, 67
Турнирное положение
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Группа I
Мальме - Бешикташ 2:0
Голы: Эркин, 53 (в свои ворота), Розенберг, 76 (с пенальти)
Сарпсборг - Генк 3:1
Голы: Мортенсен, 6, 63, Закариассен, 54 - Троссард, 49
Группа J
Краснодар - Севилья 2:1
Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Каборе, 43 (в свои ворота)
Стандард - Акхисар Беледие 2:1
Голы: Эмонд, 17, Дженепо, 40 - Айык, 32
Группа K
Астана - Ренн 2:0
Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1
Яблонец - Динамо Киев 2:2
Голы: Говорка, 33, Травник, 80 - Цыганков, 8, Гармаш, 14
Группа L
БАТЭ - ПАОК 1:4
Голы: Креспо, 61 (в свои ворота) - Прийович, 6, Жаба, 11, 17, Пелкас, 73
Челси - Види 1:0
Гол: Мората, 70
Турнирное положение
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Напомним, в матчах второго тура Лиги Европы Ворскла в компенсированное время проиграла Спортингу, а Динамо упустило преимущество в два мяча над Яблонцем.
НВ
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