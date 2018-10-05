Милан одержал волевую победу, Лацио потерпел разгром. Результаты матчей Лиги Европы

Милан за девять минут дожал Олимпиакос

В четверг, 4 октября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

В большинстве матчей фавориты одержали победы. Лондонский Арсенал на выезде полурезервным составом разгромил Карабах со счетом 3:0, Милан благодаря дублю Кутроне одержал волевую победу над Олимпиакосом, а Челси и Байер дома обыграли Види и АЕК из Ларнаки соответственно.

Яркий камбэк совершил кипрский Аполлон в матче против Марселя, отыгравшись со счета 0:2, а Вильярреал, выигрывая на протяжении большей части матча у московского Спартака, спас ничью только в компенсированное время - первый гол после двухлетнего перерыва из-за травмы забил Санти Касорла.

Также стоит отметить вторую победу подряд франкфуртского Айнтрахта, который в отчетном туре на своем поле разгромил Лацио со счетом 4:1.

Все результаты второго тура Лиги Европы:

Группа А

Байер - АЕК Ларнака 4:2

Голы: Хаверц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90+2 - Тричковски, 35, Распас, 90+1

Цюрих - Лудогорец 1:0

Гол: Пальссон, 84

Группа B

Зальцбург - Селтик 3:1

Голы: Даббур, 55, 73 (с пенальти), Минамино, 61 - Эдуард, 2

Русенборг - РБ Лейпциг 1:3

Голы: Джебали, 79 - Огюстен, 12, Конате, 54, Кунья, 61

Группа C

Бордо - Копенгаген 1:2

Голы: Санкаре, 84 - Сотириу, 42, Сков, 90+2

Зенит - Славия 1:0

Гол: Кокорин, 80

Группа D

Андерлехт - Динамо Загреб 0:2

Голы: Хайрович, 19 (с пенальти), Гояе, 68

Фенербахче - Спартак Трнава 2:0

Голы: Слимани, 52, 69

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа E

Карабах - Арсенал 0:3

Голы: Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80

Ворскла - Спортинг 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90+1, Кабрал, 90+3

Группа F

Милан - Олимпиакос 3:1

Голы: Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 - Герреро, 14

Бетис - Дюделанж 3:0

Голы: Санабриа, 56, Ло Селсо, 80, Тельо, 88

Группа G

Рейнджерс - Рапид Вена 3:1

Голы: Морелос, 44, 90+4, Таверньер, 84 (с пенальти) - Бериша, 42

Спартак - Вильярреал 3:3

Голы: Зе Луиш, 34 (с пенальти), 82, Мельгарехо, 85 - Экамби, 13, Форналс, 49, Касорла, 90+6 (с пенальти)

Группа H

Айнтрахт Франкфурт - Лацио 4:1

Голы: Да Коста, 4, 90+4, Костич, 28, Йович, 52 - Пароло, 23

Аполлон - Марсель 2:2

Голы: Маркович, 74, Зелая, 90+1 - Пайе, 50, Луис Густаво, 67

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа I

Мальме - Бешикташ 2:0

Голы: Эркин, 53 (в свои ворота), Розенберг, 76 (с пенальти)

Сарпсборг - Генк 3:1

Голы: Мортенсен, 6, 63, Закариассен, 54 - Троссард, 49

Группа J

Краснодар - Севилья 2:1

Голы: Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Каборе, 43 (в свои ворота)

Стандард - Акхисар Беледие 2:1

Голы: Эмонд, 17, Дженепо, 40 - Айык, 32

Группа K

Астана - Ренн 2:0

Голы: Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

Яблонец - Динамо Киев 2:2

Голы: Говорка, 33, Травник, 80 - Цыганков, 8, Гармаш, 14

Группа L

БАТЭ - ПАОК 1:4

Голы: Креспо, 61 (в свои ворота) - Прийович, 6, Жаба, 11, 17, Пелкас, 73

Челси - Види 1:0

Гол: Мората, 70

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в матчах второго тура Лиги Европы Ворскла в компенсированное время проиграла Спортингу, а Динамо упустило преимущество в два мяча над Яблонцем.

НВ