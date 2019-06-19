Милан объявил имя нового главного тренера Вчера, 21:49 Цей матеріал також доступний українською ФК Сампдория До этого Джампаоло возглавлял Сампдорию ФК Сампдория

Новым главным тренером итальянского Милана стал Марко Джампаоло.

Контракт экс-наставника Сампдории с Миланом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт «россонери».

Соглашение Джампаоло с Миланом вступит в силу с 1 июля.

Последним клубом Джампаоло была Сампдория, с которой 51-летний специалист финишировал на 9-м месте в прошлом сезоне Серии А.

Ранее наставник Милана Дженнаро Гаттузо подал в отставку.