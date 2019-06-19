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Милан объявил имя нового главного тренера

Вчера, 21:49
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Милан объявил имя нового главного тренера - фото

ФК Сампдория

До этого Джампаоло возглавлял Сампдорию

Новым главным тренером итальянского Милана стал Марко Джампаоло.

Контракт экс-наставника Сампдории с Миланом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт «россонери».

Соглашение Джампаоло с Миланом вступит в силу с 1 июля.

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Последним клубом Джампаоло была Сампдория, с которой 51-летний специалист финишировал на 9-м месте в прошлом сезоне Серии А.

Ранее наставник Милана Дженнаро Гаттузо подал в отставку.

Теги:   Футбол Чемпионат Италии ФК Милан

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