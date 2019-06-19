Милан объявил имя нового главного тренера
Вчера, 21:49
Новым главным тренером итальянского Милана стал Марко Джампаоло.
Контракт экс-наставника Сампдории с Миланом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт «россонери».
Соглашение Джампаоло с Миланом вступит в силу с 1 июля.
Читайте также:Шевченко предложил Милану приобрести защитника Динамо — СМИ
Последним клубом Джампаоло была Сампдория, с которой 51-летний специалист финишировал на 9-м месте в прошлом сезоне Серии А.
Ранее наставник Милана Дженнаро Гаттузо подал в отставку.