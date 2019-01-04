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Милан объявил о подписании бывшей трансферной цели Динамо и Шахтера

Сегодня, 20:45
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Пакета заключил контракт на пять лет

Милан объявил о подписании полузащитника бразильского Фламенго Лукаса Пакеты, интерес к которому со стороны Динамо и Шахтеру приписывали СМИ.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 21-летний футболист заключил трудовой договор на пятилетний срок до 2023 года.

Милан отмечает, что игрок средней линии, который в сентябре 2018 года дебютировал за сборную Бразилии, присоединится к своим новым партнерам 7 января.

В октября появилась информация, что подписание футболиста обошлось Милану в 35 миллионов евро.

Сообщалось, что Динамо не смогло договориться о приобретении игрока Фламенго, который требовал за футболиста как минимум 30 миллионов евро.

Позже СМИ узнали, что бывшую трансферную цель киевского клуба в лице Пакеты намерен приобрести Шахтер.

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Милан ФК Шахтер Трансферы Футбол

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