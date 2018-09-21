Милан минимально обыграл команду с Люксембурга, Байер победил со счета 0:2 и другие результаты матчей Лиги Европы - видео

В четверг, 20 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.

В рамках игрового дня состоялись 24 матча. Из главных результатов стоит отметить тяжелую минимальную победу Милана над первым в истории представителем Люксембурга в основе еврокубковых турниров - Дюделанжем. Единственный мяч на счету Гонсало Игуаина.

В битве двух клубов одного спонсора - Лейпцига и Зальцбурга - сильнее оказались австрийцы, которые играли на выезде. Победный мяч забил норвежец Гульбрандсен за минуту до конца основного времени.

Впечатляющий камбэк удался немецкому Байеру в матче против болгарского Лудогорца. Проигрывая в первом тайме 0:2, команда из Леверкузена нашла силы не только догнать соперника, но и вырвать победу. Дубль в этом матче оформил Каи Хаверц.

Также отметим сенсационно уверенную победу загребского Динамо над Фенербачхче, а также минимальную победу Челси в выездном матче против ПАОКа.

Все результаты первого тура Лиги Европы:

Группа А

АЕК Ларнака - Цюрих 0:1

Гол: Кололли, 61

Лудогорец - Байер 2:3

Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 - Хаверц, 38, 69, Кисе Телин, 63

Группа B

РБ Лейпциг - РБ Зальцбург 2:3

Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 - Даббур, 20, Хайдара, 22, Гульбрандсен, 89

Селтик - Русенборг 1:0

Гол: Гриффитс, 88

1:0

Группа C

Копенгаген - Зенит 1:1

Голы: Сотириу, 63 - Мак, 44

Славия - Бордо 1:0

Гол: Жмрхал, 35

Группа D

Спартак Трнава - Андерлехт 1:0

Гол: Оравец, 79

Динамо Загреб - Фенербахче 4:1

Голы: Шуньич, 17, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 - Нойштедтер, 47

Группа E

Арсенал - Ворскла 4:2

Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 48, Озил, 74 - Чеснаков, 77, Шарпар, 90+4

Спортинг - Карабах 2:0

Голы: Рафинья, 54, Кабрал, 88

Группа F

Дюделанж - Милан 0:1

Гол: Игуаин, 59

Олимпиакос - Бетис 0:0

Группа G

Вильярреал - Рейнджерс 2:2

Голы: Бакка, 1, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76

Рапид - Спартак Москва 2:0

Голы: Тимофеев, 50 (в свои ворота), Мург, 68

Группа H

Лацио - Аполлон 2:1

Голы: Луис Альберто, 14, Иммобиле, 84 (с пенальти) - Залая, 87

Марсель - Айнтрахт Франкфурт 1:2

Голы: Окампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89

Группа I

Бешикташ - Сарпсборг 3:1

Голы: Бабел, 51, Роко, 69, Ленс, 82 - Закариассен, 90+4

Генк - Мальме 2:0

Голы: Троссард, 37, Самата, 71

1:0

2:0

Группа J

Акхисар Беледийе - Краснодар 0:1

Гол: Клаэссон, 26

Севилья - Стандард 5:1

Голы: Банега, 8, 74, Васкес, 41, Бен Йеддер, 49, 70 - Дженепо, 39

Группа K

Динамо Киев - Астана 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 - Аничич, 21, Муртазаев, 90+5

Ренн - Яблонец 2:1

Голы: Сарр, 31, Бен Арфа, 90+1 - Травник, 54

Группа L

МОЛ Види - БАТЭ 0:2

Голы: Туоминен, 27, Филипенко, 85

ПАОК - Челси 0:1

Гол: Виллиан, 7

0:1

Напомним, украинские клубы в первом туре Лиги Европы не смогли победить: Динамо сыграло вничью с Астаной со счетом 2:2, а Ворскла уступила лондонскому Арсеналу - 2:4.

НВ