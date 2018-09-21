Милан минимально обыграл команду с Люксембурга, Байер победил со счета 0:2 и другие результаты матчей Лиги Европы - видео

В четверг, 20 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.
В рамках игрового дня состоялись 24 матча. Из главных результатов стоит отметить тяжелую минимальную победу Милана над первым в истории представителем Люксембурга в основе еврокубковых турниров - Дюделанжем. Единственный мяч на счету Гонсало Игуаина.
В битве двух клубов одного спонсора - Лейпцига и Зальцбурга - сильнее оказались австрийцы, которые играли на выезде. Победный мяч забил норвежец Гульбрандсен за минуту до конца основного времени.
Впечатляющий камбэк удался немецкому Байеру в матче против болгарского Лудогорца. Проигрывая в первом тайме 0:2, команда из Леверкузена нашла силы не только догнать соперника, но и вырвать победу. Дубль в этом матче оформил Каи Хаверц.
Также отметим сенсационно уверенную победу загребского Динамо над Фенербачхче, а также минимальную победу Челси в выездном матче против ПАОКа.
Все результаты первого тура Лиги Европы:
Группа А
АЕК Ларнака - Цюрих 0:1
Гол: Кололли, 61
Лудогорец - Байер 2:3
Голы: Кешеру, 8, Марселиньо, 31 - Хаверц, 38, 69, Кисе Телин, 63
Группа B
РБ Лейпциг - РБ Зальцбург 2:3
Голы: Лаймер, 70, Поульсен, 82 - Даббур, 20, Хайдара, 22, Гульбрандсен, 89
Селтик - Русенборг 1:0
Гол: Гриффитс, 88
1:0
Группа C
Копенгаген - Зенит 1:1
Голы: Сотириу, 63 - Мак, 44
Славия - Бордо 1:0
Гол: Жмрхал, 35
Группа D
Спартак Трнава - Андерлехт 1:0
Гол: Оравец, 79
Динамо Загреб - Фенербахче 4:1
Голы: Шуньич, 17, Хайрович, 27, 57, Ольмо, 60 - Нойштедтер, 47
Группа E
Арсенал - Ворскла 4:2
Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 48, Озил, 74 - Чеснаков, 77, Шарпар, 90+4
Спортинг - Карабах 2:0
Голы: Рафинья, 54, Кабрал, 88
Группа F
Дюделанж - Милан 0:1
Гол: Игуаин, 59
Олимпиакос - Бетис 0:0
Группа G
Вильярреал - Рейнджерс 2:2
Голы: Бакка, 1, Морено, 69 - Эрфилд, 67, Лафферти, 76
Рапид - Спартак Москва 2:0
Голы: Тимофеев, 50 (в свои ворота), Мург, 68
Группа H
Лацио - Аполлон 2:1
Голы: Луис Альберто, 14, Иммобиле, 84 (с пенальти) - Залая, 87
Марсель - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Окампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89
Группа I
Бешикташ - Сарпсборг 3:1
Голы: Бабел, 51, Роко, 69, Ленс, 82 - Закариассен, 90+4
Генк - Мальме 2:0
Голы: Троссард, 37, Самата, 71
1:0
2:0
Группа J
Акхисар Беледийе - Краснодар 0:1
Гол: Клаэссон, 26
Севилья - Стандард 5:1
Голы: Банега, 8, 74, Васкес, 41, Бен Йеддер, 49, 70 - Дженепо, 39
Группа K
Динамо Киев - Астана 2:2
Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 - Аничич, 21, Муртазаев, 90+5
Ренн - Яблонец 2:1
Голы: Сарр, 31, Бен Арфа, 90+1 - Травник, 54
Группа L
МОЛ Види - БАТЭ 0:2
Голы: Туоминен, 27, Филипенко, 85
ПАОК - Челси 0:1
Гол: Виллиан, 7
0:1
Напомним, украинские клубы в первом туре Лиги Европы не смогли победить: Динамо сыграло вничью с Астаной со счетом 2:2, а Ворскла уступила лондонскому Арсеналу - 2:4.
НВ
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования