Милан, Фиорентина и Парма потеряли очки. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:38 13 Цей матеріал також доступний українською Милан не смог забить Торино

Состоялись шесть матчей 15 тура чемпионата Италии.

В 15 туре Серии А было зафиксировано несколько неожиданных результатов. В частности очки потерял Милан, который дома не сумел забить Торино. Правда, "россонери" также и не пропустили, поэтому арбитр зафиксировал ничью 0:0.

Парма дома потеряла очки с последней командой Серии А Кьево, которая еще не побеждала в этом чемпионате, сыграв вничью 1:1. Также не досчиталась очков в этом туре и Фиорентина. "Фиалки" забили три мяча в ворота Сассуоло, но столько же и пропустили. При этом Фиорентина была близка к поражению, но на последних минутах сумела забты два гола.

Сассуоло - Фиорентина - 3:3

Голы: Дункан, 63, Бабакар, 68, Сенси, 80 - Симеоне, 70, Бенасси, 89, Миральяс, 90+7

Удаление: Джуричич, 87 - Миленкович, 90+2

Удинезе - Аталанта - 1:3

Голы: Лазанья, 12 - Сапата, 2, 62, 80

Эмполи - Болонья - 2:1

Голы: Капуто, 10 Гумина, 80 - Поли, 41

Парма - Кьево - 1:1

Голы: Бруну Алвеш, 53 - Стемпиньски, 46

Удаление: Депаоли (Кьево), 73

Дженоа - СПАЛ - 1:1

Голы: Пйонтек, 38 (пен) - Петанья, 15

Удаление: Кришито (Дженоа), 11

Милан - Торино - 0:0

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне Рома в большинстве упустила победу в игре с Кальяри (2:2), Наполи разгромил Фрозиноне (4:0), а Лацио и Сампдория разошлись миром (2:2).

НВ