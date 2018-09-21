21 сентября 2018, пятница

Месси впервые за два года сменил имидж

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Лионель Месси сбрил свою бороду

Лионель Месси сбрил свою бороду

Звездный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси впервые за два года решил сменить имидж.

Как видно на фотографии в Twitter Барселоны, в пятницу, 21 сентября, на тренировку команды Месси пришел без привычной бороды, на что сразу же обратили внимание представители СМИ.

Интересно, что Месси непрерывно носил бороду с 2016 года. Аргентинец признавался, что партнеры по команде считают ее талисманом, поэтому он не может ее сбрить, даже если бы захотел. Впервые с обновленным имиджем Месси сыграет против Жироны в чемпионате Испании 23 сентября.

Напомним, на этой неделе в первом туре группы B Лиги чемпионов Барселона на своем поле благодаря трем голам от Лионеля Месси со счетом 4:0 разгромила ПСВ. Благодаря этим забитым мячам аргентинец стал лидером по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.

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