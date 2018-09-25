Месси впервые проголосовал за Роналду в опросе за лучшего футболиста мира

Месси поставил Роналду на третье место в своей версии лучших игроков 2018 года

Нападающий Барселоны Лионель Месси впервые в карьере проголосовал за своего конкурента, форварда Ювентуса Криштиану Роналду в опросе за лучшего игрока мира 2018 года по версии ФИФА.

На правах капитана сборной Аргентины он поставил португальца на третье место, отдав первое полузащитнику Реала и Хорватии Луке Модричу, а второе - форварду ПСЖ и Франции Килиану Мбаппе.

Примечательно, что в качестве капитана Португалии Роналду не включил в свою тройку Месси, а первые три позиции соответственно отдал защитнику Реала и Франции Рафаэлю Варану, Модричу, а также игроку атаки Атлетико и Франции Антуану Гризманну.

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Капитан сборной Украины Андрей Пятов поставил на первую строчку того же Модрича. Второе и третье места соответственно у него заняли Роналду, а также форвард Ливерпуля и Египта Мохамед Салах.

В опросе также голосовали наставники национальных команд. Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко поместил на первые три позиции соответственно Модрича, Роналду и Гризманна.

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).