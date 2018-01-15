Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

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Месси установил новый рекорд

Месси установил новый рекорд

Нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром по количеству забитых голов в одной из топ-лиг Европы.

Гол в матче Барселоны против Реал Сосьедада стал для Месси 366 за время игры в испанской лиге, передает Sport Arena.

На втором месте сейчас находится нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду, на счету которого 289 голов в 279 матчах.

Напомним, в воскресенье, 14 января, Барселона обыграла Реал Сосьедад со счетом 4:2.

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