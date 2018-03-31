Месси спас Барселону от поражения. Результаты матчей чемпионата Испании

31 марта состоялись матчи 30-го тура испанской Примеры.

Барселона в последний момент спаслась в Севилье.

Эрнесто Вальверде решил дать Лионелю Месси отдохнуть, и на 58-й минуте признал свою ошибку, выпустив аргентинца спасать поединок - к тому моменту Барселона уже проигрывала 0:2. На 36-й минуте счет открыл Васкес, а на 50-й Луис Мюриэль удвоил преимущество команды - дважды защитники сине-гранатовых давали игрокам Севильи спокойно играть в своей штрафной.

Но фактор Месси все же сыграл свою роль. На 88-й минуте Луис Суарес сориентировался в штрафной и сократил отставание, а уже через минуту Меси хорошим дальним ударом сравнял счет.

Севилья — Барселона 2:2

Голы: Васкес, 36, Муриэль, 49 — Суарес, 89, Месси, 90

Севилья: Рико — Меркадо (Лайюн, 46), Ленгле, Кьяер, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Навас (Нолито, 81), Васкес, Корреа (Писарро, 72) — Муриэль

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Паулиньо (Д. Суарес, 77), Ракитич, Иньеста (Алькасер, 81) — Дембеле (Месси, 58), Суарес, Коутиньо

Реал забил три безответных гола Лас-Пальмасу. Дублем отметился Гарэт Бэйл, еще один гол забил Карим Бензема. Примечательно. что два гола из трех были забиты с пенальти.

Лас-Пальмас — Реал 0:3

Голы: Бэйл, 26, 51 (с пенальти), Бензема, 39 (с пенальти)

Лас-Пальмас: Чичисола — Мачадо (Самперио, 46), Гальвес, Наварро, Агуиррегарай — Кастельяно, Гомес (Экспозито, 46) — Халилович, Аквилани, Момо (Эзьекель, 85) — Кальери

Реал: Навас — Начо (Хакими, 28), Варан, Вальехо, Тео Эрнандес — Л. Васкес, Каземиро (Льоренте, 62), Модрич (Ковачич, 61), Асенсио — Бензема, Бэйл

Атлетик — Сельта 1:1

Голы: Нуньес, 55 — Мендес, 90+1

Жирона – Леванте 1:1

Голы: Гранель, 54 – Моралес, 68.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Барселона спокойно обыграла Атлетик, Жирона забила Реалу три гола, но проиграла.