Месси спас Барселону от поражения. Результаты матчей чемпионата Испании

31 марта состоялись матчи 30-го тура испанской Примеры.
Барселона в последний момент спаслась в Севилье.
Эрнесто Вальверде решил дать Лионелю Месси отдохнуть, и на 58-й минуте признал свою ошибку, выпустив аргентинца спасать поединок - к тому моменту Барселона уже проигрывала 0:2. На 36-й минуте счет открыл Васкес, а на 50-й Луис Мюриэль удвоил преимущество команды - дважды защитники сине-гранатовых давали игрокам Севильи спокойно играть в своей штрафной.
Но фактор Месси все же сыграл свою роль. На 88-й минуте Луис Суарес сориентировался в штрафной и сократил отставание, а уже через минуту Меси хорошим дальним ударом сравнял счет.
Севилья — Барселона 2:2
Голы: Васкес, 36, Муриэль, 49 — Суарес, 89, Месси, 90
Севилья: Рико — Меркадо (Лайюн, 46), Ленгле, Кьяер, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Навас (Нолито, 81), Васкес, Корреа (Писарро, 72) — Муриэль
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Паулиньо (Д. Суарес, 77), Ракитич, Иньеста (Алькасер, 81) — Дембеле (Месси, 58), Суарес, Коутиньо
Реал забил три безответных гола Лас-Пальмасу. Дублем отметился Гарэт Бэйл, еще один гол забил Карим Бензема. Примечательно. что два гола из трех были забиты с пенальти.
Лас-Пальмас — Реал 0:3
Голы: Бэйл, 26, 51 (с пенальти), Бензема, 39 (с пенальти)
Лас-Пальмас: Чичисола — Мачадо (Самперио, 46), Гальвес, Наварро, Агуиррегарай — Кастельяно, Гомес (Экспозито, 46) — Халилович, Аквилани, Момо (Эзьекель, 85) — Кальери
Реал: Навас — Начо (Хакими, 28), Варан, Вальехо, Тео Эрнандес — Л. Васкес, Каземиро (Льоренте, 62), Модрич (Ковачич, 61), Асенсио — Бензема, Бэйл
Атлетик — Сельта 1:1
Голы: Нуньес, 55 — Мендес, 90+1
Жирона – Леванте 1:1
Голы: Гранель, 54 – Моралес, 68.
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Барселона спокойно обыграла Атлетик, Жирона забила Реалу три гола, но проиграла.
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