21 октября 2018, воскресенье

Месси сломал руку и пропустит матч с Реалом

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Лионель Месси травмировал руку в матче против Севильи

Лионель Месси травмировал руку в матче против Севильи

Форвард Барселоны Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против Севильи.

Как сообщает Twitter каталонского клуба, у аргентинца диагностировали перелом лучевой кости правой руки, из-за чего он пропустит три недели.

Таким образом, Месси не сыграет против Интера в Лиге чемпионов, а также против Реала в игре чемпионата Испании.

Напомним, Месси травмировал руку после столкновения с полузащитником Севильи Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте матча, успев к тому времени уже забить гол и сделать результативную передачу.

Накануне Барселона прервала серию без побед в чемпионате Испании, обыграв на своем поле Севилью со счетом 4:2.

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