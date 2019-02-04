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Месси рискует пропустить матч Барселона - Реал - СМИ

Сегодня, 15:39
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EPA

Месси получил травму в матче с Валенсией

Лидер атак Барселоны Лионель Месси рискует не сыграть в первом поединке полуфинала Кубка Испании против Реала 6 февраля из-за травмы, полученной в матче Примеры против Валенсии, сообщает Marca.

По информации издания, капитан каталонской команды и другой ее форвард Усман Дембеле пропустили тренировку в понедельник, 4 февраля.

Согласно данным медиа, пока что остается неизвестным, смогут ли оба набрать достаточную форму, чтобы принять участие в матче.

Отмечается, что тренировка перед самой игрой определит состояние Месси на предмет его шансов сыграть против Реала, и только наставник Эрнесто Вальверде примет решение.

Вместе с тем, утверждает источник, сложнее ситуации у Дембеле, который после своего повреждения не тренировался две недели.

Ранее состоялась жеребьевка Кубка Испании, которая свела в полуфинале Барселону и Реал. По итогам прошлого тура чемпионата Испании Барселона сыграла вничью с Валенсией 2:2, а Реал разгромил Алавес 3:0.

Теги:   Лионель Месси ФК Реал Мадрид ФК Барселона Кубок Испании Футбол

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