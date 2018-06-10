11 июня 2018, понедельник

Месси рассказал от чего будет зависеть его карьера в сборной

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Сборная Аргентины проиграла уже три финала чемпионатов мира

Сборная Аргентины проиграла уже три финала чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассматривает возможность прекращения выступлений за сборную после мундиаля.

В интервью Sport.es футболист рассказал, что его сборная уже проиграла три финала, и это сделало отношения с аргентинской прессой очень напряженными. Месси отмечает, что журналисты не понимают значимость выходов в финальную стадию и не оценивают усилия команды.

"Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас", - подытожил аргентинец.

Также Лео добавил, что на чемпионате мира выступит много хороших игроков, но сборная Аргентины тоже обладает качественными футболистами, которых хотела бы получить любая национальная команда.

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