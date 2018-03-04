600-й гол в карьере Месси принес Барселоне победу над Атлетико, Роналду забил 300-й в Примере. Результаты матчей чемпионата Испании

3-4 марта состоялись поединки 27-го тура испанской Примеры.

Поединок Барселоны и Атлетико мог вернуть интригу в чемпионскую гонку. Но каталонцы грамотно провели матч и укрепились на первом месте, оторвавшись на восемь очков.

Сама игра протекала вполне типично для Барсы и Атлетико - первые атаковали, вторые сосредоточились на обороне. На 26-й минуте Месси заработал и сам идеально пробил со штрафного, открыв счет. Во втором тайме тренер матрасников Диего Симеоне попытался оживить атакующую мощь своей команды заменами, но ожидаемых результатов это не принесло. Как итоге, юбилейные гол Месси принес Барселоне спокойную победу.

Реал на своем поле уверенно переиграл Хетафе. Дублем отметился Криштиану Роналду, забив 300-й гол в Примере - для этого ему понадобилось 286 игр.

Результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании:

Барселона — Атлетико 1:0

Гол: Месси, 26

Реал - Хетафе 3:1

Голы: Бэйл, 24, Роналду, 45, 78 — Портильо, 65 (с пенальти)

Севилья - Атлетик 2:0

Голы: Муриэль, 27, Васкес, 32

Леванте – Эспаньол 1:1

Голы: Моралес, 55 (пенальти) – Баптистао, 90

Вильярреал - Жирона 0:2

Голы: Стуани, 16, Лозано, 80

Депортиво - Эйбар 1:1

Голы: Андоне, 33 - Инуи, 11

Леганес - Малага 2:0

Голы: Эрасо, 55, Амрабат, 62

Реал Сосьедад - Алавес 2:1

Голы: Морено, 6, Ильярраменди, 11 - Альфонсо, 39

Валенсия - Бетис 2:0

Голы: Родриго, 23, Дзадза, 47

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Стоит отметить провальный дебют Максима Коваля за Депортиво - сначала он неудачно вышел из ворот, из-за чего команда пропустила гол, а потом и вовсе получил красную карточку.