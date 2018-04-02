Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард Барселоны и сборной Аргентины рассказал о том, задумывается ли он о завершении карьеры.

Как сказал футболист в интервью AS, он надеется сыграть еще, как минимум, несколько сезонов, поскольку он еще хочет выиграть некоторые командные и личные награды и чувствует силы для этих достижений.

"У меня каждый день лишь возрастает желание и энтузиазм. У меня есть еще пару задач в футболе – несколько командных целей, трофеи, голы.

Прямо сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит", - сказал Месси.

Напомним, в январе Месси стал лучшим бомбардиром по количеству забитых голов в одной из топ-лиг Европы. Гол в матче Барселоны против Реал Сосьедада стал для Месси 366-м за время игры в испанской лиге.